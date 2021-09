Wolf in Kärnten von Auto gerammt

Unklar ist, ob und wie schwer der Wolf durch den Zusammenprall verletzt wurde. Es sei also möglich, dass er noch in der Nähe der Unfallstelle ist, so die Polizei.

In Kärnten waren im Sommer einige Weidetiere auf den Almen von Wölfen gerissen worden. Das Land Kärnten hat aus diesem Grund eine Abschussgenehmigung für einen Wolf erteilt, die für drei Almen im Gailtal gilt.