Wochenvorschau: Halloween, Allerheiligen & Parkplatznot

"Die gute Nachricht für Fahrzeuglenker nicht nur in Wien, sondern auch in den Landeshauptstädten sind, dass die generellen Kurzparkzonen-Regelungen am Feiertag nicht gelten. Auf eventuell für Allerheiligen extra verhängte Halte- und Parkverbote und geänderte Zufahrtsregeln sollte man achten", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Das Einfahren in die Friedhöfe in Wien ist am 1. November übrigens nicht gestattet. Lediglich am Zentralfriedhof wird es eine Ausnahme für Behinderte geben. Wie jedes Jahr werden die Wiener Linien zu den Friedhöfen verstärkt geführt und die Intervalle verkürzt. Auch in den meisten Landeshauptstädten werden die Linien des ÖPV zu und von den Friedhöfen verstärkt geführt.