Starkregen am Dienstag: Wetterguru rät Kärnten Krisenstäbe hochzufahren

Die heutige Nacht dürfte eine ungemütliche werden. Laut Wetterprognosen werden bis 1.100 Meter heftige Schneefälle , aber auch Starkregen erwartet.

➤ Mehr lesen Sie hier: Tagsüber 20 Grad, dann Kaltfront und Kälteeinbruch

Wieder einmal im Fokus der Wetterkapriolen steht dabei das bereits heuer von heftigen Unwettern heimgesuchte Kärnten.

Laut dem Wetterdienst Ubimet kommen von Vorarlberg über den westlichen Hauptkamm bis nach Osttirol und Kärnten bis Dienstagnachmittag Regenmengen zwischen 40 und 80 l/m² zusammen, in Richtung Karnischen Alpen auch mehr.

Aufgrund der nassen Vorgeschichte ist die Gefahr von Vermurungen und lokalen Überflutungen dabei gerade im Südwesten des Landes erhöht.

Kachelmann warnt

Noch deutlicher, was die Gefahr angeht, wird der bekannte Meteorologe und Moderator Jörg Kachelmann. Auf X (vormals Twitter) warnte er bereits am Sonntag. In seinem Post heißt es:

"Ja, man muss das für die Gail, weitere Zuflüsse und die Drau im Auge behalten, noch grössere Modellunterschiede, aber in einem zivilisierten Land würde sich jetzt ein Krisenstab zusammenfinden. Und vielleicht tut er das ja auch schon."