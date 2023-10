Zwei Tage Grusel und Horror auf der Rosenburg im Waldviertel

Wer mehr über seine Zukunft erfahren möchte, kann außerdem eine Wahrsagerin konsultieren. In der Folterkammer im Keller geht eine interaktive Liveshow über die Bühne. Auf die Idee, eine derartige Veranstaltung auf der Rosenburg stattfinden zu lassen, sei sie in New York City während eines Grusel-Walks gekommen. „Ein Schloss im Waldviertel zu dieser Jahreszeit mit Nebel ist schaurig und eigentlich die ideale Kulisse“, sagt Hoyos. Noch dazu sei es sinnvoll, die Location zu nutzen, wo es touristisch jetzt schon ruhiger im Waldviertel ist.

Dabei kommen auch Kinder bei Mitmachstationen mit Kürbisschnitzen und Schminken auf ihre Horrorkosten. Die Mutigen werden mit einem Stempel im Gruselpass belohnt.

Tickets gibt es online.