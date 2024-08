Wiens Fiakerpferde in der Hitze: "Kein Tier kommt an eine Krise heran"

Als erste vorläufige Auswertung wurden die Daten von Februar und Juli verglichen. Dabei habe sich gezeigt, dass die Atemfrequenzen der Tiere im Juli deutlich höher waren. Die Pulsfrequenzen unterscheiden sich kaum, etwas mehr Schweiß sei aber schon wahrgenommen worden, erklärt Krcal. „Dabei handelt es sich aber um erwartbare Zusammenhänge“, so die Tierärztin.

Bodentemperatur

Interessanter sei aber ein anderes vorläufiges Ergebnis: Steigt die Bodentemperatur unter dem Pferd um ein Grad, steige auch die gemessene Puls- und Atemfrequenz der Tiere. Und zwar in der Stadt etwas mehr als im Stall. „Die Bodentemperatur scheint in der Stadt also ein bisschen einen stärkeren Einfluss zu haben als im Stall“, konkretisiert Theresia Licka, Pferdesportmedizinerin der Vetmed, die die Studie von Dissertantin Carina Krcal betreut. Die Luftfeuchtigkeit führe hingegen zu keinem signifikanten Unterschied zwischen Stall und Stadt. Was das Schwitzen betrifft, sieht das etwas anders aus: „Das ist im Stall zum Teil sogar schlechter als in der Stadt“, sagt Licka. Obwohl es sich um gut kontrollierte und gelüftete Ställe handle, bilde sich hier rund um das Tier eine Art „feuchte Wolke“, in der die Pferde stehen. Was in weiterer Folge zu etwas mehr Schweiß führe. In der Stadt passiere das – vermutlich wegen der etwas stärkeren Luftbewegung – nicht.