Hitzestudie der Stadt Wien an Fiakerpferden beginnt noch vor Juli

Unter dem Titel „Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels“ sollen dabei die physiologischen Reaktionen von Pferden bei Hitze untersucht werden. Aufbauend darauf soll es einen „praktischen Teil“ geben, in dem erhoben werden soll, ob es „Vorsorge- und Managementmaßnahmen“ gibt, die die Einsatzbedingungen von Pferden verbessern. „Es geht also nicht darum, dass die Pferde nicht mehr unterwegs sein sollen, sondern darum, was man für die Tiere verbessern kann“, sagt die Sprecherin der MA 60 (Veterinäramt und Tierschutz).

Beschattung oder temperaturangepasste Fütterung

Konkrete Maßnahmen, die dabei eine Rolle spielen könnten und deren Notwendigkeit untersucht werden soll, sind etwa Beschattung oder eine temperaturangepasste Fütterung der Tiere. Ob ein Hitzefahrverbot ab 30 statt ab 35 Grad Sinn macht, werde ebenfalls miterhoben.