Wie die Siedlungspolitik Verkehrsprobleme verursacht

Bei der Wohnbauförderung sollten etwa Bauvorhaben mit Nähe zu Öffis oder anderen Mobilitätsangeboten besser berücksichtigt werden. Auch Anreize fürs Bauen an Verkehrsachsen sollte es geben. „Mit steigender Siedlungsdichte sinkt der Motorisierungsgrad“, so Schwendinger. Natürlich müsste es dann Konzepte für autofreie Mobilität geben – etwa Anrufsammeltaxis oder den Einsatz von E-Bikes.

In Tirol etwa könnten Jahreskartenbesitzer kostenlos ein Carsharing-Angebot nutzen. In Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, ist das Wohnprojekt am Areal des alten Versteigerungshauses an das Radwegenetz angebunden. Bewohner bekommen einen Zuschuss für Öffi-Tickets.Katharina Zach