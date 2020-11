Grüner Ring um Wien: „Das Gesicht unserer Heimat erhalten“

Eigentlich müsste Gerhard Schödinger, Bürgermeister von Wolfsthal im Bezirk Bruck an der Leitha, allen Grund zur Freude haben. Hatte die Gemeinde im Jahr 2005 noch etwas mehr als 700 Einwohner, so ist diese mittlerweile auf rund 1.200 Bürger angewachsen. Auch für Unternehmen wird die Region immer interessanter, was zusätzliches Geld in die Gemeindekassen spült.

Doch wenn Schödinger über die Zukunft redet, dann spricht er von einer „großen Herausforderung“ und von „Druck“. Dieser, so der Politiker, komme von zwei Seiten: aus Wien und Bratislava. Es sei ein „Siedlungsdruck“ und ein Druck durch Investoren entstanden, berichtet Schödinger. „Die Bevölkerung ist nun aber froh, dass es klare Spielregeln gibt.“