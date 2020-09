Zubetoniertes Österreich: Strengere Maßnahmen gefordert

13,5 Hektar an Grünland werden in Österreich verbaut - pro Tag. Das entspricht beinahe der Fläche des Wiener Türkenschanzparks oder, um den klassischen Vergleich heranzuziehen, 19 Fußballfeldern. So oder so: Das ist trauriger Rekord unter den EU-Ländern. Und mehr als das Fünffache des Zielwertes der Bundesregierung von 2,5 Hektar.

Im Dreijahresschnitt werden also momentan 44 Quadratkilometer jährlich verbaut - das entspricht in etwa der Fläche von Eisenstadt. 41 Prozent dieser Fläche gehen überhaupt dauerhaft verloren, weil sie versiegelt, also wasserundurchlässig verbaut werden.

Der Hauptgrund für diesen massiven Bodenverlust: Raumordnung ist Sache der Länder. Experten kritisieren, dass diese Änderungen an den Flächenwidmungsplänen der Gemeinden oftmals einfach durchwinken, anstatt ihre Kontrollverantwortung wahrzunehmen.

Breite Mehrheit für strengere Maßnahmen

Dabei ist das Bewusstsein für die Problematik längst in der Bevölkerung angekommen, wie eine aktuelle "Market"-Umfrage im Auftrag des WWF zeigt. 86 Prozent der Befragten verlangen strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Verbauung der Landschaft und den Flächenverbrauch. 87 Prozent sind dafür, dass bei der Genehmigung von Infrastrukturprojekten strenger auf die Natur geachtet wird.

Anlässlich dieser Zahlen fordert der WWF einen Bodenschutz-Vertrag gegen den unkontrollierten Flächenfraß. "Österreich liegt beim Bodenverbrauch im internationalen Spitzenfeld. Tagtäglich verlieren wir im Schnitt 13 Hektar Boden, das befeuert sowohl das Artensterben als auch die Klimakrise. Zusätzlich leiden unsere Gesundheit und unsere Ernährungssicherheit, wenn Österreich weiter so zubetoniert wird“, kritisiert WWF-Programmleiterin Hanna Simons.