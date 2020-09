Niederösterreich sagt Bodenspekulanten den Kampf an

Für ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf ist es „das größte Bodenschutzpaket in den letzten Jahrzehnten“, für Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger „ein Mittel, um die Zersiedelung stoppen zu können“. Und Rudolf Scheuvens, Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien, spricht von einem „wichtigen Schritt auf dem Weg in die Zukunft“. Die Rede ist von einer umfassenden Novelle des Raumordnungsgesetzes, die im kommenden November in Kraft treten soll. Der KURIER hat die Punkte im Überblick:

Infrastrukturkosten

Bei allen Neuwidmungen wird es künftig verpflichtende Mobilisierungsmaßnahmen geben. Sollten also neu gewidmete Bauparzellen innerhalb von sieben Jahren nicht bebaut werden, werden sie automatisch zurückgewidmet oder müssen zum Beispiel der Gemeinde zum Kauf angeboten werden. „Dadurch werden auch Infrastrukturkosten für die Gemeinden gespart“, betont Schneeberger.