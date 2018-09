Bodenversiegelung: Grüner Ring gegen die Betonwüste

Auch wenn Baulandwidmungen noch immer den Löwenanteil am Gesamtverbrauch ausmachen, lässt man hier mehr Sorgfalt walten. „Mittlerweile wird weniger neu gewidmet als verbaut, damit ist eine Trendwende gelungen“, sagt der zuständige Landesvize Stephan Pernkopf. Der Umstand, dass Gemeinden, wenn sie über zu viel ungenutztes Bauland verfügen, kein neues widmen dürfen, ist Teil eines groß angelegten „Bodenschutzpakets“. Dieses beinhaltet auch sieben regionale Raumordnungsprogramme, die insgesamt 1200 Siedlungsgrenzen sowie mehrere hundert Quadratkilometer „erhaltenswerte Landschaftsteile“ und „Grünzonen“ festschreiben.

Dort, wo der Siedlungsdruck am größten ist, ist die umfassendste Maßnahme vorgesehen: Mit einem grünen Ring um Wien will Pernkopf eine Idee des Jugendstilarchitekten Otto Wagner aufgreifen: Strenge Siedlungsgrenzen sollen zusammenhängende Grünräume rund um die Bundeshauptstadt und in der Ostregion sicherstellen. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits, Details will das Land Niederösterreich noch im Herbst vorstellen.