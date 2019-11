Wetterchaos in Österreich: Murenabgänge in Salzbug und Kärnten

Schnee- und Regenmassen haben am Wochenende im Süden und Westen Österreichs für erhebliche Probleme gesorgt. In Oberkärnten, Ost- und Nordtirol kam es zu Lawinenabgängen, In Salzburg gaben die Behörden in Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung aus. Die steirische Gemeinde Stadl an der Mur wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gastein ging gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser nieder. Eine Person konnte sofort verletzt geborgen werden, eine zweite zwei Stunden später. Auch in Kärnten kam es zum Murenabgang.

Für viele Gemeinden wurde am Sonntag eine Zivilschutzwarnung ausgegeben, die Bevölkerung soll die Häuser nicht verlassen.

Aufgrund der Wetterlage bleiben außerdem wohl alle Schulen in Osttirol am Montag geschlossen. Damit soll eine mögliche Gefährdung auf dem Schulweg vermieden werden, hieß von der Bildungsdirektion in Tirol. Auch in Oberkärnten, im Bezirk Spittal/ Drau, bleiben die Schulen am Monatg vorraussichtlich geschlossen.