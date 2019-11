Lawinenabgänge, Muren und Hangrutsche halten den Süden in Atem

In Kärnten und Osttirol gab es am Sonntag nur ein kurzes Aufatmen.

Die Niederschläge waren auch in der Nacht auf Sonntag heftig, trotzdem blieb es in den am stärksten von Regen und Schnee betroffenen Gebieten vergleichsweise ruhig. Das lag auch daran, dass die Niederschlagsmengen eine Spur weniger groß als befürchtet waren. Von einer Normalisierung der Lage konnte dennoch keine Rede sein. Vor allem Hangrutsche und Lawinen sorgten für Probleme.

In Osttirol ging in Bobojach in der Gemeinde Prägraten gegen Mittag eine Lawine in bewohntes Gebiet ab. „Der Lawinenabgang verlief glimpflich. Es wurde niemand verletzt“, teilte Bezirkshauptfrau Olga Reisner mit. Vorsichtshalber wurden die 70 Bewohner von Bobojach im Gemeindezentrum des Ortes untergebracht.

In Südtirol krachte in Martell ebenfalls eine Lawinen direkt in den Ort. Dabei wurden einige Häuser beschädigt, sie mussten evakuiert werden. Verletzt wurde laut Bürgermeister Georg Altstätter niemand.