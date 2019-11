Schneechaos: Massive Lawine ging in Südtirol zwischen Häusern ab

Die massiven Niederschläge halten Kärnten und Osttirol weiter in Atem. Während in Österreich über größere Schäden heute noch nichts bekannt ist, ging in Südtirol eine massive Nassschneelawine direkt in den Ort Martell in einem Seitental des Vinschgaus ab.

Dabei wurden einige Häuser beschädigt und mussten evakuiert werden. Verletzt wurde laut Rai Südtirol niemand. Das Tal ist aktuell von der Außenwelt abgeschnitten. Dazu ist in Südtirol die Brennerautobahn zwischen Brixen und Sterzing wegen heftiger Schneefälle aktuell gesperrt. Ein Video von Anwohnern zeigt das Ausmaß der Lawine in Martell: