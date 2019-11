Warum ein Tief nach dem anderen aus dem Mittelmeerraum kommt

Weniger Dynamik durch Klimawandel

Eine These sei, dass aufgrund der steigenden Temperaturen in der Arktis der Temperaturunterschied zum Gebiet über dem Atlantik sinkt. Das erzeuge weniger Dynamik, „und dann bewegen sich die Systeme langsamer“. Die Folge sind – wie aktuell – länger anhaltende Wetterphasen in Mitteleuropa. Diese These gelte es aber noch durch Forschungsarbeiten zu beweisen, meint Wostal.

Fakt ist, dass die aktuellen Niederschlagsmengen sehr ungewöhnlich sind. Stellenweise regnete und schneite es von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh mehr als in einem gesamten durchschnittlichen November. So waren es in Lienz 125 Millimeter verglichen zum Durchschnitt von 94 Millimetern.