Erdrutsch in Bad Kleinkirchheim: "Am Abend war noch nichts"

Für viele Nachbarn beginnt nun das Hoffen auf Entspannung. So auch für Stefaan Kinable aus Belgien. Der Mann wohnt in Bad Kleinkirchheim und wurde nach dem Einkauf von dem Erdrutsch überrascht: "Ich war gerade einkaufen und als ich am Heimweg war, habe ich das gesehen und mich gefragt, was los ist. Ich kenne den Vermissten und habe ihn noch vor zwei Tagen im Auto vorbeifahren gesehen. Hoffentlich bleiben wir von weiteren Unwettern verschont."