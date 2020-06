Zu wenig Sommer, zu kühl, zu trocken

In den kommenden Tagen wird man sich wohl noch weniger Gedanken um den Badespaß machen müssen. Das kühle Nass kommt nämlich von ganz alleine – von oben. Der eher kühle und verregnete Mai werde sich auch im Juni noch fortsetzen, so die Wetterprognosen. „Wir liegen über das Wochenende hinweg zwischen zwei Tiefdruckgebieten. Auch zu Wochenbeginn hin bleibt die Luft noch schauer- und gewitteranfällig“, sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet.

Am Wochenende sei noch eine relative Zweiteilung des Wetters zu beobachten: in der Westhälfte soll es eher trüb und kühl bleiben, während es im Osten etwas auflockert und bis zu 28 Grad bekommen kann. Zum Wochenstart soll es dann aber auch im östlichen Flachland wieder auf etwa maximal 22 Grad abkühlen. „So geht es dann auch weiter von den Temperaturen her. Ab Dienstag kann man Regen eigentlich in keinem Gebiet in Österreich mehr wirklich ausschließen“, sagt Zimmermann.