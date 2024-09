Es heißt weiter durchhalten: Die Niederschläge über Österreich halten in den kommenden Tagen an. Sogar starker Schneefall trat bereits in einigen Teilen des Landes auf, in der Nacht auf Freitag wurde etwa die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein in Salzburg gesperrt.

Wetter am Wochenende bringt mehr Regen und Sturm Erwartet wird die Niederschlagsspitze für den Samstag, insbesondere in Ostösterreich. Auch Sturm soll hinzukommen, warnen Meteorologen. Zudem sei in weiten Teilen des Landes mit Überschwemmungen zu rechnen, Oberösterreich trifft für das Wochenende ebenfalls Vorsorgemaßnahmen. Der massive Starkregen erhöht zudem die Gefahr von Aquaplaning und Unfällen, warnte der Verkehrsklub Österreich (VCÖ) am Freitag: Die kommenden Tage würden "eine große Herausforderung" werden.

Im Westen bleibt das Wetter verhältnismäßig ruhig: Vorarlberg etwa blieb in der Nacht auf Freitag sowie am Freitagvormittag von Starkniederschlägen verschont. Laut Vorhersage sollten die Regenmengen in Vorarlberg auch am Samstag und Sonntag eher gering ausfallen. Auch in Kärnten dürfte sich die Lage ab Freitag entspannen: Zwar wird auch im südlichsten Bundesland weiterhin bis Sonntag unbeständiges Wetter erwartet – zumindest jedoch mit geringen Niederschlagsmengen.

Temperaturen bleiben herbstlich kühl Andernorts hingegen bleibt es sehr verregnet und kühl, am Samstag und Sonntag erreichen die Temperaturen 9 bis maximal 11 Grad im Osten Österreichs. Ähnlich geht es weiter am Montag, der Regen bleibt uns bis zum Anfang der Woche erhalten, das Thermometer klettert zaghaft auf 13 Grad hinauf. Ein Aufatmen dürfte es in Ostösterreich aber ab Dienstag geben: Ab da übernimmt nämlich eine trockene östliche Strömung, die auch hierzulande wieder Sonnenschein möglich macht. Die Temperaturen steigen dann ebenfalls, es soll wieder über die 20-Grad-Marke gehen. Schirm, Haube und Schal kann man dann also hoffentlich wieder zurück in den Kasten räumen.