Wetter startet „ruhig“ in die nächste Herbstwoche

Jeder, der am Abend das Haus verlässt, weiß, dass sich der Sommer für heuer verabschiedet hat: Ob Pulli oder Jacke – beides braucht man gegen Tagesende bereits. Auch diese Woche werden viele das ein oder andere wärmere Kleidungsstück aus dem Kasten hervorkramen.

Zur Winterjacke braucht man allerdings noch nicht greifen: Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik steht „überwiegend ruhiges Herbstwetter auf dem Programm“.

Nebel

Zu Wochenbeginn kann es in einigen Landesteilen regnen – am Montag in der Früh vor allem um den Alpenhauptkamm. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 2.000 Metern Seehöhe. Bereits am Vormittag verschwinden die Regenwolken nach und nach. Verhangen bleibt der Himmel dennoch, immer wieder scheint aber die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad.

Unter dem Einfluss einer Nordwestströmung gibt es auch am Dienstag in den meisten Landesteilen ein Wechselspiel aus Wolken und Sonne. Über den Alpengipfeln regnet es vereinzelt. In Becken und Tälern können sich auch ein paar zähe Nebelfelder halten. Der Wind weht schwach, die Temperaturen sind ähnlich wie am Montag.

Am Mittwoch scheint dann im Großteil Österreichs die Sonne. Nur im Osten und im Nordosten treffen durch die Nähe eines Tiefs vermehrt kompaktere Wolken ein. Es bekommt bis zu 21 Grad.