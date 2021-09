Spätestens seit Reinhard Fendrich im Video von „I am from Austria“ an derselben Stelle seine Hymne für Österreich sang, ist der Großglockner Teil der rot-weiß-roten Identität. Gut 30 Jahre später sollte sich just dort Gabaliers Ich nach außen kehren. Kein Hulapalu-Gesang der ablenkt. Nur Andreas. Nur Natur. Die wieder einmal zeigte, dass sie keine Inszenierung braucht. Vielleicht war es genau das, was dieses Projekt so großartig machte.