So bezwang Gabalier den Großglockner

Was bleibt am Ende vom TV-Event der Superlative „Großglockner live“? Beeindruckende Bilder, technische Top-Leistungen und „Mountain Man“ Andreas Gabalier, der am Großglockner vor allem eines war: Bergsteiger.

Um 15 Uhr erreichte die Seilschaft von schauTV und krone.tv das Kaiserkreuz am höchsten Punkt Österreichs. „Mit einem Berg Heil“ und einem Trompetenständchen von „In die Berg bin i gern“ wurde die höchste Live-Expedition Österreichs am Großglockner abgeschlossen. „Das sind wahre Freudenmomente mit Freudentränen“, sagte Andreas Gabalier sichtlich erleichtert am Gipfel.