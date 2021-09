Corona-Regeln für Großveranstaltungen: "Laufen durch dichten Nebel“

Unterscheidung erwünscht

Die Eventbranche hofft deshalb darauf, dass in den Corona-Regeln zwischen Veranstaltungen im Freien und jenen in Innenräumen unterschieden wird. „Eine Regelung über eine Sitzplatzzuweisung ist da fehl am Platz“, mahnt Marathon-Organisator Kummerer und kritisiert, dass dies für Stufe 2 angekündigt worden sei. Ab 500 Personen soll bei Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze die 2-G-Regel gelten (geimpft und genesen). Das würde auch die Marathons in Graz (10. Oktober) und Linz (24. Oktober) bremsen. „Aber ein Lauf im Freien ist nicht vergleichbar mit einem Konzert im Innenraum“, so Kummerer.

Wolfgang Suitner, Sprecher der Veranstaltungsbranche in der Wirtschaftskammer, drängt ebenfalls auf Tempo. „Wir brauchen relativ schnell Klarheit, wohin die Reise gehen soll. Uns brennt ein bisserl die Zeit unter den Fingernägeln.“ Die Verunsicherung sei groß, auch bei potenziellen Kunden oder Besuchern. „Viele wissen nicht, was jetzt los ist.“