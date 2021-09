Corona-Pandemie stoppte den Sport- und Bewegungsdrang

Der Ort der Präsentation war ganz bewusst gewählt: Die Erlebnisarena in St. Corona am Wechsel ist ein Paradebeispiel dafür, wo Jung und Alt gemeinsam Sport treiben und der Bewegung frönen – beim Erlebniswandern, im Motorikpark oder auf den Bikestrecken der Wexl-Trails.

Dass mehr solcher Erlebniseinrichtungen in Österreich nicht schaden würden verdeutlicht der jüngste Sportreport, den der Handelsriese Intersport beim Marktforschungsinstitut „IMAS International“ in Auftrag gegeben hat. Die Fragestellung der Studie war unter anderem, wie sich die Corona-Pandemie auf das Sport- und Bewegungsverhalten der Österreicher ausgewirkt hat. Und die Ergebnisse sind teils ernüchternd. Wie der Studienverantwortliche von IMAS, Paul Eiselsberg, am Freitag präsentierte, haben sich Pandemie und Lockdown negativ auf den Gesundheits- und Fitnesszustand ausgewirkt.

1.000 Befragte

Befragt wurden im Rahmen der Studie 1.000 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren. Ein Drittel hat demnach an Fitness und Form in der Pandemie eingebüßt. 38 Prozent der Befragten sind unzufriedener mit ihrem eigenen Körpergewicht, 26 Prozent meinen ihr Gesundheitszustand habe sich verschlechtert und 33 Prozent haben weniger Sport getrieben als vor der Pandemie. Ausnahme sind jene Personen, die als Heavy-Sportler gelten und mehrmals wöchentlich trainieren.