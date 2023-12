Lage auf Straßen entspannt sich + Zugverkehr weiter gestört

Sonne und eisiger Wind

Weiterer Neuschnee soll in weiten Teilen von Österreich am Sonntag ausbleiben, nur vereinzelt sollen in den nächsten Stunden vor allem in Niederösterreich und der Steiermark Flocken fallen. Dafür scheint heute in gnz Österreich die Sonne. Es weht teils eisiger Wind.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen ist der Schnee in ganz Österreich gefroren. Und es bleibt sehr kalt: Die Meteorologen rechnen im Laufe der Abend- und Nachtstunden mit gebietsweisen Tiefstwerten um minus 15 Grad. Auch am Montag und Dienstag bleibt es weiter kalt. Mit Glatteis ist zu rechnen, in den Kammlagen gilt außerdem erhöhte Lawinengefahr.

Wegen großer Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala mahnt der Lawinenwarndienst in Tirol Wintersportler zu "großer Zurückhaltung". In Vorarlberg ist die Lawinengefahr erheblich (Stufe 3), auch dort ergeht ein Appell an die Bevölkerung.