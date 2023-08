Wetter am Wochenende: Der Sommer macht Pause

Italientief

Das Italientief dominiert auch zu Beginn des Wochenendes die meisten Teile Österreichs. Der Himmel im Land ist meist wolkenverhangen und es regnet anhaltend und auch intensiv. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zunächst im Nordstau der Alpen zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel sowie auch im Süden.

In Osttirol und Kärnten lässt der Niederschlag am Nachmittag langsam nach. Chancen auf eine kurze Auflockerung sind am Nachmittag im äußersten Westen des Landes sowie auch im Süden am größten, prognostiziert die Geosphere. Der Wind weht schwach. Das Thermometer kommt morgens nicht über 13 bis 18 Grad hinaus, untertags bleibt es bei 15 bis 21 Grad.