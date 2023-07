Mehrere Alarmierungen gab es im Bezirk Schwaz im Unterland: In Achenkirch wurden durch die Unwetter Bäume umgerissen, in Eben am Achensee und in Bruck am Ziller drang Wasser in Gebäude ein. Im Schlitters wurden Unterführungen überflutet.

Der Waldbrand bei Pfunds (Bezirk Landeck) erstreckte sich auf rund 50 Quadratmeter, teilte die Polizei mit. 60 Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr rückten mit vier Fahrzeugen und zwei Polizisten aus. Binnen einer Stunde konnten die Flammen gelöscht werden. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.