Weihnachts-Saisonstart in Skigebieten steht an der Kippe

Der neuerliche Lockdown soll vermutlich für 26. Dezember festgelegt werden, das gäbe den Skigebieten zwei Öffnungstage. Fraglich ist, ob sich das Aufsperren dann überhaupt rentiert. Österreichs Seilbahnvertreter Franz Hörl steckt deshalb am Freitag in Dauertelefonaten mit seinen Branchenkolllegen. Zuletzt war dem Tiroler ÖVP-Nationalrat der Kragen geplatzt, weil kurz vor dem anvisierten Pistenstart am 24. Dezember noch einmal neue Auflagen für die Betreiber verordnet wurden.

"Eine unmögliche Situation"

Nun stellt sich angesichts des drohenden Lockdowns die Frage, ob die Skigebiete nicht nach Weihnachten gleich wieder zusperren müssten. "Das ist eine unmögliche Situation. Wir haben die andere Watschen von Gesundheitsminister Anschober noch nicht verkraftet. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, ob der Lockdown kommt“, sagt Hörl. Wenn das der Fall ist, „werden wir unsere Position neu abstimmen.“