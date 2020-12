Trotz Corona-Krise investieren Betreiber in neue Skilifte

Zwölf Millionen Euro stecken in der neuen Lärchkogelbahn auf der Planai, die heuer binnen sechs Monaten errichtet wurde und am 24. Dezember in Betrieb geht. Eine Investition, die Planai-Bahnen-Chef Georg Bliem trotz Corona-Krise und nicht gar so freundlicher Aussichten für den Skitourismus durchzog: „Das war ein wichtiges Zeichen, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken.“