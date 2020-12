So planen die Skigebiete ihren abgespeckten Saisonstart

Das Skigebiet ist üblicherweise stark von Tagesgästen aus Bayern frequentiert. "Wir werden etwa 55 bis 60 von 90 Liften in Betrieb nehmen", verspricht Gruber - soweit das die Schneeverhältnisse zulassen werden. Geschlossen blieben maximal Randlifte. Gruber geht davon aus, dass diese im Gegensatz zu den Haupt- und Verbindungsbahnen auch leicht von der Betriebspflicht ausgenommen werden können.

In der Axamer Lizum nahe Innsbruck soll ebenfalls am 24. Dezember die Saison starten. Die Betreiber des Skigebiets sorgten im Herbst für Aufregung, weil sie bereits damals eine Ausnahme von der Betriebspflicht beantragt hatten. Man werde "nach Maßgabe der Situation ein umfassendes Angebot an alle Wintersportfreunde anbieten", heißt es auf Anfrage.

Take-away im Skigebiet

Das Bergrestaurant am Hoadl werde gemäß den Vorgaben geschlossen bleiben. Aber das Cafe bei der Talstation "wird zu einer Take-away-Station umfunktioniert. Österreichs Seilbahnbranche hatte darauf gedrängt, eine Versorgung am Berg gewährleisten zu können.

Wenn es keine Möglichkeit gebe - vor allem in höhergelegenen Skigebieten - sich am Berg in einer Hütte „aufzuwärmen“, stelle dies ein „hohes Risiko“ dar, warnte am Donnerstag Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen. Bei einer Öffnung der Seilbahnen stelle sich dann schon die Frage der Gemeingefährdung.