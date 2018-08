Wasserversorgung: „Die trockenen Monate kommen erst“

Nicht Autowaschen, keine Pools füllen oder den Rasen nicht gießen: Diese Aufforderungen der Gemeinde sind in Rastenfeld im niederösterreichischen Waldviertel auf Plakatständern zu lesen. Fehlende Niederschläge haben die Ortsbrunnen an ihre Leistungsgrenzen gebracht. Das werden auch die prognostizierten Niederschläge in den nächsten Tagen nicht ändern. Deshalb sind am Donnerstagvorbeugend drei Tankwagen der EVN angerückt, um die Speicher der Gemeinde aufzufüllen.

Auch die Donau zeigt wegen des Niedrigwassers derzeit an ihren Ufern immer öfter weitläufige Schotterbänke. Auch sonst unsichtbare Felsen ragen nun aus dem Wasser.

Während die Landwirtschaft seit Wochen in mehreren Bundesländern unter der Trockenheit und Wasserknappheit leidet, ist die Trinkwasserversorgung in Österreich generell aber noch in Ordnung. Das bestätigen

KURIER-Recherchen bei großen Wasserversorgern.

„Wir haben zwar Anfragen von Gemeinden, die ihre Wasserreserven aufstocken wollen, aber Knappheit gibt es noch nirgends“, erklärt Stefan Zach von der EVN, die rund ein Drittel der Bevölkerung Niederösterreichs versorgt.

Deutlich spürbar ist die Trockenheit für den Energiekonzern aber bei der Stromerzeugung: „Alle unsere Flusskraftwerke liefern derzeit nur ein Drittel ihrer möglichen Kapazität“, sagt Zach. An der Thaya musste bereits ein erstes Kraftwerk abgeschaltet werden.