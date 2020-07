Was Schüler sich von einem Sommer in Corona-Zeiten erwarten

Das nun zu Ende gehende Schuljahr wird keiner jemals vergessen, der damit etwas zu tun hatte: Die Lehrer nicht, die Eltern nicht und schon gar nicht die Schüler, die sich plötzlich auf Homeschooling umstellen mussten und lange nicht wussten, ob und wann sie wieder in Klassenzimmern sitzen und ihre Freunde treffen würden. Dazu kam noch die Unsicherheit, was das ganze Durcheinander für die Noten bedeuten würde.

Den Studenten an den Universitäten ging es nicht viel besser. Zumindest eines ist in diesem Sommer aber – Corona hin oder her – wie immer: die Vorfreude auf die Sommerferien. Die will sich offenbar keiner der vom KURIER Befragten vermiesen lassen.

Im Gegenteil. Die Devise scheint: Das Beste aus den Umständen machen, denen der eine oder andere sogar Positives abgewinnen kann. Dort, wo hinter einer geplanten Reise nicht nur ein Urlaub steckt, sondern auch der Besuch bei der Familie, der vielleicht nicht klappt, ist das Bauchweh aber am größten.