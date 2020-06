Sommerschule in Österreich: So funktioniert der Unterricht für 42.000 Schüler

Ein Monat vor Beginn der Schulferien stellt Bildungsminister Heinz Faßmann ein bis dato einmaliges Angebot vor. Wer sich beim Lernen schwer tut, während Corona in seinen Leistungen zurückgefallen ist, bei seinen Deutschkenntnissen Aufholbedarf hat, der kann in den letzten zwei Ferienwochen in die Schule gehen.

Das Angebot richtet sich an die 6- bis 14-Jährigen. Wer für das Angebot infrage kommt, das sollen vorrangig Lehrer und Schuldirektoren entscheiden.

Zielgruppen sind laut Bildungsministerium Kinder aus Volksschule und der Sekundarstufe I (VS, NMS und AHS Unterstufe) und zwar speziell:

* außerordentliche Schülerinnen und Schüler,

* Schülerinnen und Schüler mit einem nicht abgesicherten Genügend und einem Nicht genügend in Deutsch,

* Schülerinnen und Schüler, die im Fach Deutsch einen besonderen Aufholbedarf, auch aufgrund der Situation der letzten Monate, aufweisen.