Warum es immer wieder Minuswerte bei den Neuinfektionen gibt

Denn wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärt, sind diese Datenbereinigungen keine Seltenheit. Im Gegenteil. Schon in den vergangenen Monaten gab es diese Nachbesserungen mehrmals pro Monat.

Die häufigste Begründung, so der Sprecher gegenüber dem KURIER, liegt an Doppelerfassungen: "Wir nehmen zum Beispiel an, dass ein Wiener zu Besuch bei den Eltern in Kärnten ist. Dort wird er positiv getestet. Das heißt, dass die Neuinfektion zunächst zu jenem Bundesland gerechnet wird, in dem der Test gemacht wurde." Im konkreten Beispiel wäre das eine Neuinfektion mehr in Kärnten.

Hauptwohnsitz entscheidet

Da die PCR-Tests aber nach dem Hauptwohnsitz zugeteilt werden, kommt es in weiterer Folge nach der Positivmeldung zu einem Datenabgleich mit dem Melderegister. "Wenn jetzt dann eben ein Wiener mit Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt in Kärnten positiv getestet wird, so wird dieser positive Fall nachträglich aber Wien zugerechnet und nicht Kärnten", so der Sprecher zum KURIER.

Demnach wird der zunächst in Kärnten positiv registrierte Fall abgezogen und in Wien hinzugezählt. Diese Vorgangsweise gibt es bereits seit dem letzten Jahr. Warum das aber erst jetzt auffällt, hat mit den geringen Infektionszahlen zu tun. "Wenn bei 120 Neuinfektionen 20 Infizierte einem anderen Bundesland zugerechnet werden, dann fällt das nicht auf. Wenn es aber nur zehn Infektionen gibt und 20 Infizierte nachträglich einem anderen Bundesland zugeschrieben werden, dann kommt es zu den besagten Minuswerten."