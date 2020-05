Warum die Kriminalität wegen Corona gesunken ist

Enorme Steigerungen gab es aber im Bereich der Internetkriminalität, betonte Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP). So wurden mehr Drogen in Darknet bestellt, weil sie auf der Straße nicht erhältlich waren. Auch schossen zahlreiche betrügerische Webshops aus dem Boden, die Medikamente oder Gesichtsmasken angeboten haben. Die Zahl der Betrugsdelikte stieg um mehr als ein Viertel.

Die Cyberkriminellen nutzten offenbar auch aus, dass viele Menschen zu Hause Computer benutzten, mit denen sie sich vielleicht nicht so gut auskennen. So stieg die Zahl der widerrechtlichen Zugriffe auf Computersysteme um fast 72 Prozent. Auch wurden fast drei Mal so viele Zugangsdaten abgesaugt. Zu sehen ist als das alles derzeit auch an einer Spam-Welle auf Facebook, bei der Dutzende User einfach Links anklicken und glauben, damit das große Geld zu verdienen.