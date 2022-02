Wärmere Temperaturen bringen Schnee, bei dem Kreuzbänder reißen

Für den Hobbysportler mag Skifahren sicher wie nie sein, gilt dies auch im Rennsport?

Man hat im Rennsport mit vielen Mitteln gegengesteuert. Aber das ist wie in der Formel 1. Man macht Regeln und dann gibt es Firmen bzw. Hersteller, deren Auftrag es ist, innerhalb dieser Regeln das Maximum auszuschöpfen. Ganz nüchtern gesprochen: In einem Bereich, wo Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden, wird das aggressivste Material den Siegerski bestimmen. Jeder mag sich bemühen, aber am Ende will keiner den sichersten, sondern den schnellsten Ski.

Fahren Sie selbst noch Ski?

Sicher, das ist mein schönster Sport. Allerdings muss man seine Grenze kennen.

Die „Bild“-Zeitung hat Sie zum „Knie-Papst“ gekürt…

… und danach gefragt, ob mir das gefällt. Mein Kommentar war: „Vom Papst zum Ösi-Idioten der Nation ist es nicht weit“. Wenn ein Leroy Sané doch nicht spielen hätte können, wäre vielleicht genau das passiert.

Was erdet Sie?

Meine Familie. Die „Gazetta dello Sport“ hat mich einmal als „Magier“ der Knie bezeichnet. Das habe ich meiner Frau erzählt und wissen Sie, wie sie reagiert hat? Sie hat nur gelacht. Genau so muss das auch sein. Im Bereich des Spitzensports entscheiden Manager, Trainer etc. über deine Qualitäten. Wenn einmal etwas nicht so läuft wie geplant, dann kann dieser Teil meiner Arbeit ganz schnell vorbei sein. Dessen muss man sich immer bewusst sein.