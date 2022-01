51-jährige Polin starb bei Skiunfall im Tiroler Zillertal

In Tirol ist am Dienstag eine Polin bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Die 51-Jährige war im Skigebiet Hochfügen (Bezirk Schwaz) im Zillertal auf einer schwarzen Piste schwer gestürzt.

Die Frau wurde von der Pistenrettung bewusstlos aufgefunden und per Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie am Abend verstarb. Zeugen zum Unfallhergang konnten noch nicht ausgeforscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch.