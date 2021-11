Schwerer Skiunfall am ersten Pistentag in Sölden

Noch vor dem offiziellen Eröffnungstermin kommenden Donnerstag haben die Bergbahnen Sölden im Tiroler Ötztal am Freitag die ersten Anlagen im Skigebiet Giggijoch in Betrieb genommen. Gleich am ersten Tag hat ein Skiunfall um die Mittagszeit zwei Schwerverletzte gefordert.

Ein 52-jähriger dänischer Snowboarder war laut Polizei mit einem 42-jährigen Skifahrer aus Polen zusammengestoßen. Beide Männer kamen dabei zu Sturz. Der Däne erlitt eine schwere Beinverletzung, der Pole wurde an der Schulter verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden mit der Pistenrettung in die Klinik Medalp gebracht.