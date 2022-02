Bayern-Star Manuel Neuer wurde in Österreich operiert

Die Bayern müssen nicht nur in der Champions League gegen Salzburg (16. Februar und 8. März), sondern insgesamt vier bis sechs Wochen auf ihren Star-Torhüter Manuel Neuer verzichten. Wie die Bildzeitung nun berichtete, wurde der Kapitän der Münchner am Sonntag operiert. Und zwar in Österreich. Knie-Spezialist Prof. Dr. Christian Fink nahm den Eingriff am Meniskus des 35-Jährigen vor.

Neuer soll bereits seit Wochen immer wieder Probleme mit dem Knie gehabt haben, zunächst aber auf eine konservative Behandlung gesetzt haben. Nachdem diese nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, ließ sich der fünffache Welttorhüter nun operieren.

Auf Instagram wandte sich Neuer bereits an seine Fans: "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie. Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz." Bis zum Comeback der Nummer eins wird nun wieder Sven Ulreich im Tor der Bayern stehen.