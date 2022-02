An nur einem Tag: Acht Tote bei Lawinenabgängen

In den vergangenen zwei Tagen wurden in Tirol außergewöhnlich viele Lawinenabgänge registriert, rund 50 nämlich. Zwei von ihnen endeten am Freitag tragisch: In Spiss (Bezirk Landeck) starben vier Tourengeher aus Schweden und ihr Bergführer aus Tirol, in Auffach (Bezirk Kufstein) kam ein Ehepaar ums Leben. Auch in Vorarlberg gab es ein Opfer, ein Freerider wurde im Skigebiet Albona von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet - somit gab es acht Lawinentote an nur einem Tag.

In Tirol herrschte Lawinenstufe 3 auf der fünfteiligen Skala, also erhebliche Gefahr. Etwa ein Fünftel der Schneedecken hat Schwachstellen: Um ein Schneebrett auszulösen, reicht schon das Gewicht eines Wintersportlers. Doch auch spontane Lawinenabgänge sind jederzeit möglich. Bei Stufe 3 passieren tatsächlich die meisten Unglücksfälle, Experten warnen regelmäßig, sich ob der mittleren Stufe nicht in trügerischer Sicherheit zu glauben: Rudi Mair, Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes, war am Freitag nach den tragischen Unglücksfällen "wütend und enttäuscht", wie er eingestand: "Es schmerzt und macht traurig, wenn man tagelang warnt." Skifahrer und Tourengeher dürften sich nur auf eine Skala verlassen, sondern müssten "auch das Kleingedruckte komplett lesen" - also den gesamten Text des Lawinenwarndienstes.

Komplett verschüttet

Das erste Unglück passierte am frühen Nachmittag in Spiss im Skigebiet Ischgl/Samnaun an der Grenze zur Schweiz. Fünf Schweden im Alter zwischen 43 und 47 Jahren sowie ein 42-jähriger Bergführer aus Tirol wurden auf einer Skitour im freien Gelände von einem Schneebrett mitgerissen: Vier Tourengeher und der Bergführer wurden komplett verschüttet, ein Schwede nur teilweise.

Er konnte sich selbst befreien und mit dem Handy Hilfe holen - er rief einen Freund in Schweden an, der wiederum die Polizei in Österreich alarmierte. Für die fünf komplett Verschütteten gab es jedoch keine Hilfe mehr, sie konnten nur noch tot geborgen werden.