Lawinen: Die unterschätzte Gefahr auf den Bergen

Stufe drei

Fünf Lawinenwarnstufen gibt es. In der Realität besonders gefährlich sei Warnstufe drei, sagt Klaus Wagenbichler, Lawinenexperte der österreichischen Bergrettung: „Die Stufe markiert den Übergang von günstigen Bedingungen zu extremen. Die Sportler können da die Gefahr am wenigsten einschätzen.“

Am Sonntag herrschte im Unglücksgebiet sogar die Stufe vier. Dennoch schnallten sich viele Wintersportler ihre Ski, Schneeschuhe oder Snowboards unter die Füße und gingen ins freie Gelände. „Laut Lawinenkarte sprach nichts dafür, sich dorthin auf den Weg zu machen“, sagt Wagenbichler. „Wir haben eine sensationelle Abdeckung, was die Lawinenberichte betrifft. Schon am Vortag kann man sie für seine Tour abrufen. Aber das nutzt alles nichts, wenn man sie nicht liest.“