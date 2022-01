Suchaktion nach Vermissten bei Lawinenabgang

Am Kleinen Ötscher in Niederösterreich kam es Sonntagmittag zu einem Lawinenunglück. Laut Auskunft der Polizei waren sechs Personen im Freigelände unterwegs. "Einer ist von einer Lawine erfasst worden. Die Suchaktion läuft derzeit noch", heißt es. Die Gruppe war im Freigelände unterwegs und konnte den Unfall melden. Die Bergrettung, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Die Lawinenwarnstufe ist im Gebirge hoch, durch den Neuschnee und starke Windböen können leicht Schneebretter abgehen.

Türnitzer Alpen

Erst am Samstag wurde ein 33-Jähriger in den Türnitzer Alpen im Bezirk Lilienfeld von einer Lawine etwa 120 Meter mitgerissen und verschüttet worden. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde nach Polizeiangaben binnen weniger Minuten von Begleitern mittels Suchgerät geortet. Er blieb unverletzt und machte sich nach der Befreiung selbst auf den Weg ins Tal - noch bevor alarmierte Helfer an Ort und Stelle waren.

Der Niederösterreicher war Teil einer fünfköpfigen Gruppe von Tourengehern, die am Großen Sulzberg unterwegs gewesen war. Es herrschte Lawinenwarnstufe 2, also mäßiges Risiko.

Ausgelöst wurde das Schneebrett bei der Abfahrt von einem 32-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der letztlich verschüttete 33-Jährige hatte einen Airbag-Rucksack bei sich, den er allerdings nicht mehr rechtzeitig aktivieren konnte. Alarmiert wurden Bergrettung und Alpinpolizei.

Für die Einsatzkräfte war es nicht die einzige Anforderung in die Türnitzer Alpen am Samstagnachmittag. Am Tirolerkogel wurde ebenfalls ein Notruf abgesetzt, ein 47-Jähriger war von einem etwa 20 Meter breiten Schneebrett rund 50 Meter talwärts gerissen worden. Der Skitourengeher wurde nicht verschüttet und blieb unverletzt.