Weißes Wochenende: Schneefall in ganz Österreich

Am Sonntag schneit es vom Tiroler Unterland bis in die Voralpen Niederösterreichs zunächst häufig, vom Wiener Becken bis ins Burgenland sowie im Donauraum fällt zunehmend nasser Schnee oder Schneeregen. Die Intensität lässt jedoch generell bereits nach, am ehesten muss man vom Mariazellerland bis zum Wienerwald noch mit anhaltendem Schneefall rechnen. Ganz im Westen sowie im Süden bleibt es meist trocken.

Höchste Warnstufe erwartet

Das markante Schneefallereignis beginnt in der Nacht auf Samstag und hält in Summe bis in die Nacht auf Montag an, Schwerpunkt ist jedoch der Zeitraum bis Sonntagmorgen. „Besonders betroffen werden die Regionen von den Kitzbüheler Alpen über das Salzkammergut bis zum Mariazellerland und zum Semmeringpass sein - hier sind binnen 24 bis 36 Stunden verbreitet 30 bis 50 cm, in exponierten Lagen ab etwa 1000 m auch bis zu einem Meter Neuschnee zu erwarten“, so Spatzierer.