"Ida" aus Skandinavien bringt Schnee und Graupelschauer

Kräftiger Schneefall

An der Alpennordseite ist am Samstag mit starken Schneefall zu rechnen. Vor allem betroffen ist das Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark und den Alpenostrand. In der Nacht auf Sonntag fällt dann selbst im östlichen und südöstlichen Flachland kurzzeitig etwas Nassschnee. Am Sonntag beruhigt sich vielerorts die Lage wieder.