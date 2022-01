Kind saß bei Test im Freien: Corona-Demo vor der Schule

Ein Hund schnappte nach einem Polizisten und zerriss ihm die Hose, die Beamte mussten vor allem wegen nicht eingehaltener FFP2-Maskenpflicht einschreiten. Die Stoßrichtung der Demonstranten war eindeutig: "Kinder haben ein Recht auf freies Atmen" oder "Hände weg von den Kindern" - eilig gebastelte Plakate, die sich gegen Corona-Schutzmaßnahmen richten.

"Instrumentalisierung" versus "Fehlverhalten"

Die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg bewilligte die Demonstration, die allerdings 100 Meter vom Schulgebäude entfernt stattfinden musste. Laut Bildungsdirektion war aber schon tags zuvor klar, dass die erste Schulstunde nicht in gewohnter Form am Dienstag möglich sein würde: Psychologen waren in der Schule, um auf Fragen von Kindern zu reagieren. Antworten gab es auch von Stellen außerhalb des Schulsystems: Der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast sah "krasses Fehlverhalten" der Schule, während die steirische Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac "Instrumentalisierung" des Buben rügte, der von seinen Eltern in diese Siutation gebracht worden sei.

Der Neunjährige wurde übrigens mittlerweile von der betroffenen Schule abgemeldet, er besucht nun eine Klasse in einerm Nachbarort - mit Mund-Nasen-Schutz. Die Bildungsdirektion erkannte das Befreiungsattest nicht an. Dienstrechtliche Konsequenzen für die Lehrerin sowie Direktorin gibt es keine, auch wenn es "in dieser Form sicher nicht üblich ist“, ein Kind im Freien einen Test schreiben zu lassen.