Tausende Teilnehmer bei Corona-Demo in Wien

Am Samstag haben sich in Wien ab Mittag erneut Gegner der Corona-Maßnahmen an mehreren Plätzen zusammengefunden. Laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Wien gebe es ein laufendes Kommen und Gehen an Menschen.

Etwa 1.000 Personen hatten sich laut Exekutive am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, am Heldenplatz eingefunden, beim Votivpark waren es bereits mehrere Tausend. Genaue Zahlen werde man aber erst in den Abendstunden nennen können, so der Polizeisprecher.