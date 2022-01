Kind schrieb Test im Freien: Debatte um ein verstörendes Bild

Ein Bub, der vor einem Schulgebäude in der Weststeiermark sitzt und einen Test schreibt. Nachweislich hatte es Minusgrade an diesem Vormittag. Nachweislich saß der Kleine direkt vor der Klasse der Volksschule, in der seine Kollegen Platz genommen hatten.

Damit endet die Eindeutigkeit der Situation allerdings auch schon. Dennoch kursiert ein Foto des Kindes seit Donnerstag in sozialen Medien, meist verbunden mit dem einen Vorwurf: Das Kind durfte nicht in die Klasse, weil es trotz Attestes Maske hätte tragen sollen. Ohne Mund-Nasen-Schutz hätte es die Lehrerin nicht eingelassen, also sei es ins Freie verbannt worden.

Der Wirbel blieb nicht ohne politische Folgen: So eine Vorgangsweise sei untragbar, meldete sich am Freitag FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek. Er forderte Konsequenzen für „dieses skandalöse Vorgehen“ wegen der „schikanösen, der schwarz-grünen Corona-Maßnahmen geschuldeten Vorgehensweise der Direktion“. Die FPÖ werde Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) in der kommenden Landtagssitzung dazu befragen, kündigte Kunasek an.