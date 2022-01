Gefahr trotz dünner Schneedecke auf Österreichs Bergen

Es hat geschneit und auch am Wochenende kann es in Teilen des Landes wieder vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Was den Straßenmeistern reichlich Arbeit bereitet, bereitet anderen jedoch reichlich Vergnügen. Denn sie haben nur darauf gewartet, dass endlich wieder Schnee fällt und die Berge eine weiße Haube bekommen: Die Skitourengeher und Schneeschuhwanderer.

Motivation allein reicht aber nicht, um erfolgreich auf Berge zu stapfen. Dazu ist auch eine gehörige Portion Vorsicht nötig, wie ein Blick auf die Lawinenwarnkarten der Länder zeigt.

Waldgrenze

Orange und Gelb zeigt diese derzeit vor allem in Kärnten. Dort fiel der Schneefall am stärksten aus. Unter der Waldgrenze herrscht deshalb mäßige Lawinengefahr, oberhalb der Waldgrenze sogar erhebliche.

Nicht so hoch ist laut Karten die Lawinengefahr in den anderen Bundesländern. Unterschätzen sollte man die Lage dennoch nicht, wie Christoph Preimesberger, Landesleiter der oberösterreichischen Bergrettung weiß: „Wir hatten etwa 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, stellenweise ein bisschen mehr. Das kann trügerisch sein. Wenig Schnee heißt nicht, dass man vor Lawinen sicher ist.“ Das Skitourengehen sei dadurch zwar nur eingeschränkt möglich, im Salzkammergut und in der Eisenwurzen-Region seien dennoch viele unterwegs.