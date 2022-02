Tödlicher Schnee: "Kleingedrucktes" kann Leben retten

Fünf Todesopfer durch eine Lawine im freien Gelände in Spiss im Tiroler Bezirk Landeck sind der traurige Gipfel einer Serie von Lawinenunglücken. Allein 13 Abgänge wurden am Freitag von der Tiroler Leitstelle bis zum Nachmittag erfasst. Einer davon auch in Sölden. Fünf Personen wurden dort auf einer Skipiste von einer Lawine mitgerissen. Im Gegensatz zu den Wintersportlern in Spiss konnten die Verschütteten in Sölden aber lebend geborgen werden.