VP-Landeshauptmann Platter sieht Schwäche bei Klimaschutz

Zwei Monate nachdem Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter seine Landesregierung umgebildet hat, denkt der Obmann seiner Partei bereits an die kommenden Landtagswahlen im Jahr 2023. Dass er dabei noch einmal in den Ring steigen will, hat der 67-Jährige bei der Vorstellung seiner zwei neuen Landesräte bereits klargestellt – wohl auch, um mögliche Nachfolgedebatten im Keim zu ersticken.

Nun verordnet der Langzeitlandeschef seiner Volkspartei einen „Zukunftsdialog“. „Wir geben uns selbst ein Update“, erklärte Platter am Montag bei einer Pressekonferenz nach einem Landesparteivorstand in Innsbruck, bei dem das Prozedere für das programmatische Nachjustieren abgesegnet wurde.