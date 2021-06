„Tiroler Weg“ im Tourismus ohne Kehrtwende

Stetig nach oben ging es hingegen bis zur Corona-Vollbremse mit den Gästezahlen. 12,5 Millionen Urlauber nächtigten 2019 in Tirol. Zehn Jahre zuvor waren es 9,1 Millionen. Das Gros der Gäste reist mit dem Auto an. An Wochenenden stehen Einheimische in den Tälern und auf den Zufahrtsrouten entweder mit den Reisenden im Stau oder meiden die Straßen.

Der „Tiroler Weg“ gibt nun als Ziel aus, dass die Anreise der Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis 2035 von derzeit 10 auf 20 Prozent gesteigert werden soll. Das heißt im Umkehrschluss, dass dann immer noch vier von fünf Urlaubern mit dem Auto oder dem Flugzeug anreisen würden. Das klingt wenig ambitioniert.

„Wenn wir das Ziel nicht erreichen, bringt uns das auch nicht weiter“, so Platter. Es gelte, das Angebot zu verbessern, um die gesteckte Marke zu erreichen. Dass der Verkehr einer der Punkte ist, die dem Tourismus ein Akzeptanzproblem bei der einheimischen Bevölkerung bescheren, weiß auch der Landeshauptmann. „Wir müssen die Sorgen der Bürger ernstnehmen.“

Dort wo sich innerhalb Tirols in den vergangenen Jahren immer wieder Konflikte entzündet haben, scheut die Politik jedoch vor Schranken zurück. Einem Ausbaustopp in Skigebieten erteilt der Landeschef eine Absage. In Tirol gilt zwar der Grundsatz: keine neuen Skigebiete. Projekte kommen aber immer wieder als Verbindung von bestehenden Skigebieten daher, sie sind von Neuerschließungen kaum noch zu unterscheiden „Es gibt ein Instrument, dass bestimmte Entwicklungen nicht mehr möglich sind“, verweist Platter auf die Verfahren.